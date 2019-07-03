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رقم الخبر: 257421 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 17:20 الاقسام: سياسة  
رئيسي: نواجه الضغوط وتهديدات الأعداء عبر التمسك بنهج أهل البيت (ع)

رئيسي: نواجه الضغوط وتهديدات الأعداء عبر التمسك بنهج أهل البيت (ع)

عدّ رئيس السلطة القضائية في البرلمان الإيراني إبراهيم رئيسي مواجهة الحظر والضغوط وتهديدات الاعداء لا يتم إلا عبر التمسك بنهج أهل بيت عليهم السلام.

وقال رئيسي، خلال لقائه بأعضاء المجلس التنسيقي المعني بمراسم "عشرة الكرامة"، إن المجتمع في حاجة ماسة إلى التمسك بنهج أهل البيت عليهم السلام في الظروف الراهنة أكثر من أي وقت مضى والحل الوحيد لمشاكل البلاد.

وأضاف أن نهج أهل البيت عليهم السلام هو الملاذ الوحيد الذي بإمكانه إنقاذ الشعب الإيراني من الضغوط وتهديدات الأعداء.

وفي سياق آخر اعتبر "عشرة الكرامة" فرصة مناسية لزيادة المعرفة بأهل البيت (ع) داعياً إلى رفع مستوى النشاطات الاجتماعية في هذه الأيام المباركة.

كما عد "عشرة الكرامة" رمزاً لترسيخ ثقافة مساعدة الشرائح الفقيرة لدى المواطنين.

ويشار إلى أن عشرة الكرامة تهدف إلى إقامة برامج ثقافية واقتصادية منها تقديم المساعدات للشرائح الفقيرة في البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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