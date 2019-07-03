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رقم الخبر: 257420 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 17:17 الاقسام: اقتصاد  
إيران تشارك بمعرض "إكسبو 2020" في دبي

إيران تشارك بمعرض "إكسبو 2020" في دبي

أكد مسؤول الإدارة والتخطيط بشركة المعارض الايرانية عن إنهاء المقدمات اللازمة للمشاركة بمعرض "إكسبو 2020" في إمارة دبي العام المقبل.

وأوضح جهانغير حبيبي، في تصريح له اليوم الأربعاء، انه تم إنجاز التخطيط والمقدمات التصميمية لجناح ايران في معرض إكسبو 2020، والذي سيجاور جناحي فرنسا والمكسيك ومساحته 2400 مترمربع. وأشار الى أن الهدف الاستراتيجي للمشاركة بمعرض إكسبو 2020 يتمثل بإستقطاب الاستثمارات الأجنبية لمختلف قطاعات الاقتصاد الايراني.

 

 
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