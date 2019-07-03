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رقم الخبر: 257419 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 17:17 الاقسام: رياضة  
توري لاعب برشلونة وسيتي السابق ينضم لدوري الدرجة الثانية الصيني

توري لاعب برشلونة وسيتي السابق ينضم لدوري الدرجة الثانية الصيني

أعلن نادي قوينغداو هوانغهاي متصدر دوري الدرجة الثانية الصيني لكرة القدم يوم الأربعاء عن ضم يايا توري لاعب وسط برشلونة ومانشستر سيتي السابق.

ومن المتوقع أن يظهر لاعب ساحل العاج السابق، الذي لم يخض أي مباراة منذ ديسمبر كانون الأول الماضي بعد ثلاثة أشهر مع أولمبياكوس اليوناني، مع قوينغداو لأول مرة يوم السبت عندما يستضيف تشي جيانغ جرين تاون.

وذكرت تقارير سابقة أن توري (36 عاما) يجري اختبارات مع فريق صيني بعد وقت قصير من تكهنات حول اعتزاله اللعب في مايو آيار الماضي.

وقال توري الفائز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز ثلاث مرات عبر تويتر ”كان هناك الكثير من اللغط حول مستقبلي مؤخرا. أود أن أوضح أنني أعشق كرة القدم وسأبقى لاعبا لبضع سنوات“.

وأضاف ”أحضر نفسي أيضا للتدريب ولكن لا أفكر حاليا في العمل كمدرب بدوام كامل“.

ويتصدر قوينغداو دوري الدرجة الثانية بفارق أربع نقاط مع وصول المسابقة إلى منتصفها. ويصعد الأول والثاني إلى الدوري الممتاز.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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