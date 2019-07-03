أعلنت الصين أنها تقدمت باحتجاج رسمي إلى لندن، بعدما حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بكين من "عواقب وخيمة" إذا خالفت اتفاق إعادة هونغ كونغ إلى السيادة الصينية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، في لقائه الدوري مع الصحفيين أمس الأربعاء: "يبدو أنه (هانت) يعيش في الخيال بشأن المجد البائد للاستعمار البريطاني ويلجأ إلى العادة السيئة في التحدث بفوقية عن شؤون دول أخرى".

وكان الوزير البريطاني هانت حذر بكين، أمس الثلاثاء، من "العواقب الوخيمة" لعدم احترامها الاتفاق الذي وقعته مع لندن في عام 1984 والذي يضمن الحريات في هونغ كونغ.

وقال الوزي البريطاني إن "هونغ كونغ جزء من الصين، علينا تقبل ذلك. لكن حريات هونغ كونغ منصوص عليها في إعلان مشترك. ننتظر أن يتم احترام هذا الإعلان الملزم قانونا، وفي حال لم يحصل ذلك، ستكون هناك عواقب وخيمة".

وبموجب اتفاق عام 1984 تتمتع هونغ كونغ بشبه استقلال وبحريات غائبة في الصين القارية، مبدئياً حتى عام 2047.