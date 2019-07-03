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رقم الخبر: 257415 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 17:10 الاقسام: دوليات  
سياسى يوناني يدعو لزرع ألغام على الحدود لردع المهاجرين

سياسى يوناني يدعو لزرع ألغام على الحدود لردع المهاجرين

جدد كيرياكوس فيلوبولوس، السياسى اليونانى الصاعد حديثا، تصريحاته بشأن بناء جداراً لحماية بلاده من المهاجرين، غير أنه أضاف فى تعليقات جديدة أنه سيزرع ألغاماً بطول الجدار.

 وبحسب شبكة يورونيوز، الأربعاء، أكد فيلوبولوس أنه سيدعو إلى استفتاء عام من أجل تصويت الشعب اليونانى على "إنزال عقوبة الإعدام بتجار المخدرات ومهربى البشر و"البيدوفيل" الذين يشتهون الأطفال جنسيا.

فيلوبولوس،  هو مؤسس حزب الحل اليونانى الجديد الذى فاز بمقعد فى بروكسيل فى انتخابات مايو الماضى.

 وهو يعمل كمقدّم برامج. وكان الإعلام اليوناني قد سلّط الضوء على السياسى الصاعد (53 عاماً) بعد انتخابات البرلمان الأوروبي حيث فاز حزبه بنحو 4.5 من أصوات اليونانيين، ما جعله يؤمن مقعداً لنفسه فى ستراسبورج.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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