قال الرئيس البوليفي، إيفو موراليس اليوم الاربعاء: إن سياسة الرئيس الأمريكي، تعكس فكرة تتمثل في أن الولايات المتحدة سيدة على العالم، داعيا دونالد ترامب إلى تعلم احترام شعوب العالم.

وقال موراليس في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" إن "على واشنطن التفكير بعمق في الأوضاع السياسية والاجتماعية في العالم"، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في الشعب الأمريكي بل في الرئيس الأمريكي.

ودعا الرئيس البوليفي نظيره الأمريكي إلى أن يكون أكثر إنسانية في علاقته بالشعوب الأخرى، مضيفا: "بودي أن أنصح دونالد ترامب بأن يتعلم احترام شعوب العالم، والعلاقات الثنائية المبنية على التفاهم والسعي الجماعي إلى ما فيه خير لشعوبنا".

وقال إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تصدق على كل الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وحماية البيئة مثل اتفاقية باريس، مضيفا "اصطدمنا بحكومة تريد السيطرة على العالم".

روسيا ضماناً لعدم تدخل أمريكا في شؤون الدول الأجنبية

وأكد الرئيس البوليفي، أن وجود روسيا في المجال السياسي يخلق توازنا بين الدول، وهي ضمان لعدم تدخل الولايات المتحدة في شؤون الدول الأجنبية.

وقال موراليس، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: روسيا دولة تسعى إلى تحقيق توازن بين القوى الدولية. وهي تتجنب التدخلات العسكرية. إن روسيا دولة وشعبا تلتزم دائما بالقانون الدولي، وبالتالي فالعلاقات مع روسيا مهمة جدا ليس فقط لبوليفيا، بل لجميع سكان هذا الكوكب أيضا".

وأضاف: "روسيا هي شكل يضمن عدم تدخل الولايات المتحدة في أي بلد في العالم. نحن مقتنعون بأن النظام ونموذج الولايات المتحدة ليسا ضمانة للحياة أو للإنسانية. إنها لا تريد أي منافسة لها من دول أخرى في العالم".

وأشار موراليس إلى أن روسيا "تشارك قدراتها مع الدول الأخرى، وهذا ما يميزها بشكل كبير عن الولايات المتحدة. هذا فرق كبير. ولهذا السبب فإن روسيا مهمة جدا للعالم".

ويخطط الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، لزيارة موسكو، في الـ 11 من يوليو الجاري، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي التجاري.