بدأت سيرينا وليامز مباراتها في الدور الأول لبطولة ويمبلدون للتنس باسترخاء لكنها أنهتها وهي تصرخ من السعادة بعد فوز أصعب من المتوقع على جوليا جاتو-مونتيكوني المصنفة 161 عالميا.

وخسرت اللاعبة الايطالية الصاعدة من التصفيات، والتي تظهر لثاني مرة فقط في مسيرتها في بطولة من الأربع الكبرى وهي في سن 31 عاما، بنتيجة 6-2 و7-5.

لكن مونتيكوني التي جمعت 300 الف دولار فقط جوائز مالية طيلة مشوارها وضعت سيرينا بطلة ويمبلدون سبع مرات في موقف صعب واختبرت مدى تعافي اللاعبة الأمريكية من الاصابات التي اجبرتها على خوض سبع مباريات فقط منذ استراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني.

وقالت وليامز ”إنها لاعبة لا تستسلم أبدا. من الرائع أن أخوض مواجهات مثل هذه لأنني لم ألعب الكثير من المباريات هذا العام“.

وتابعت ”إنها أفضل مواجهة لي منذ فبراير. من الرائع العودة إلى الملاعب العشبية بعد فترة صعبة على الملاعب الرملية“.

وخاضت جاتو-مونتيكوني مباراة واحدة فقط في السابق ضد لاعبة ضمن أفضل 20 في العالم.

لكن قدرتها على الصمود في مواجهة سيرينا وليامز، الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى والتي جمعت ما يقرب من 89 مليون دولار جوائز مالية في مشوارها، منحت الجمهور في الملعب الرئيسي إثارة لم يتوقعها خاصة بعد أن تقدمت اللاعبة الأمريكية بسرعة وفازت بأول خمسة أشواط في المجموعة الأولى.