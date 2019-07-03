وواصل الحارس البرازيلي المميز أليسون بيكر، الحفاظ على شباكه ونجح في التصدي لكل الكرات الخطيرة التي جاءت من نجوم الأرجنتين لهذا اليوم.



ولم تستقبل شباك الحارس البرازيلي ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، أي هدف في البطولة الحالية لكوبا أمريكا حيث فاز المنتخب البرازيلي في مباراة الافتتاح على بوليفيا 3-0، ثم تعادلوا سلبيًا ضد فنزويلا، ثم فازوا على بيرو بخماسية نظيفة.



وفي الدور ربع النهائي تمكن المنتخب البرازيلي من التأهل إلى نصف النهائي عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل السلبي بنتيجة 0-0 في المباراة بوقتها الأصلي.



ليواصل أليسون للمباراة الخامسة على التوالي مع منتخب بلاده على شباكه النظيفة ويعود آخر هدف استقبلته شباكه كانت في مباراة فريقه ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعود تلك المباراة إلى تاريخ الرابع من مايو، حيث فاز ليفربول بتلك المباراة بصعوبة على فريق نيوكاسل في الدقائق الأخيرة من اللقاء عن طريق رأسية النجم البلجيكي ديفوك أوريجي.



وكان آخر هدف تم تسجيله في مرمى الحارس أليسون من اللاعب الفنزويلي لنادي نيوكاسل، سولومون روندون في الدقيقة 54 من المباراة، ومنذ ذلك التوقيت تمكن ليفربول من الفوز فيما تبقى من مباريات في الموسم وبشباك نظيفة.



وتمكن الريدز من الفوز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة بنتيجة 4-0 ثم فازوا على ولفرهامبتون في ختام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2-0 وحققوا الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام بنفس النتيجة 2-0.