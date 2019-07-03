اعترف تيتي، مدرب منتخب البرازيل، بأنه أجرى تعديلات عديدة في التكتيك الخاص بفريق بلاده، وذلك من أجل هدف واحد، ألا وهو إبطال مفعول ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين.

وودع منتخب الأرجنتين بطولة كوبا أمريكا 2019 من الدور نصف النهائي، فجر اليوم الأربعاء، بعد خسارته على يد البرازيل بهدفين دون مقابل، ليتأهل السيليساو للمباراة النهائية.

وقال تيتي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “ميسي من خارج كوكب الأرض، استثنائي، سواء مع الكرة أو في أوقات أخرى من اللعبة، لقد أجرينا تعديلات في التكتيك والأسلوب الخاص بنا، من أجل إيقافه وإبطال مفعوله”.

وتابع: “لقد كان من الضروري تقييد أسلحة ليونيل ميسي في بيلو هوريزونتي لتحقيق الفوز، فقد غيرنا أماكن تواجد روبرتو فيرمينو، وجعلناه يلعب للخلف قليلاً، كما أننا خسرنا الاستحواذ الأكبر على الكرة، بعدما أحرزنا الهدف الأول”.

وقدم ميسي أداءً جيداً في المباراة، حيث تمكن في بعض الأحيان من فك طلاسم الدفاع البرازيلي ونجح في إيصال أجويرو مرتين لمرمى أليسون، قبل أن يقف الحظ حائلاً أمام البولجا بحرمانه من معادلة النتيجة في الشوط الثاني، بعدما رد القائم تسديدته القوية.