إن اول فكرة ينبغي التشديد عليها هي ان هذه الصفقة هي خطة للهيمنة الاستعمارية الصهيونية على المنطقة برمتها وليست فحسب شأنا فلسطينيا يستدعي التضامن معه شعبيا وإعلاميا والتطبيع المطروح هو اداة لصوصية لحرب سياسية اقتصادية للهيمنة والنهب وليس إنهاء لحرب بدأت باغتصاب فلسطين وتشريد شعبها وإقامة كيان استيطاني وقاعدة عدوانية تهدد الوطن العربي وما تزال حروبها ومخاطر وجودها متواصلة بدعم اميركي وغربي شامل..

تمثل معركة الوعي احد أخطر جبهات التصدي لصفقة القرن التي تقدم للرأي العام العربي بوصفها طريقا إلى السلام والرخاء وحيث يشكل فضح أهدافها الحقيقية الطريق الفعلي لتحريك الشارع واستنهاضه إلى ميادين مقاومة هذه الخطة الاستعمارية.

تستعمل لتسويق صفقة القرن كمية وافرة من الوعود والأوهام التي سبق أن سيق مثلها وانفضح كذبها مع جميع اتفاقات الاستسلام من كمب ديفيد إلى وادي عربة فأوسلو وينبغي التذكير بما تكشف في التجربة ان التطبيع هو اداة هيمنة ونهب وتدمير اميركية صهيونية.

1- تمثل تصفية قضية فلسطين الخلاصة المكثفة لصفقة القرن وبذلك يتكشف السقوط النهائي لأكاذيب السلام والتسويات ومعادلات الأرض مقابل السلام ولا يبقى غير المقاومة خيارا للتحرير والعودة.

2- دفاعا عن فلسطين وحقوق شعبها في الوطن المحتل وفي الشتات ومن اجل قضية التحرر والاستقلال في جميع البلدان العربية يمثل التصدي لهذه الصفقة وفضحها وإفشالها مهمة عاجلة لجميع الأحرار والشرفاء في الوطن العربي .

3- سن قانون خاص في لبنان ضد التطبيع الاقتصادي والثقافي والفني والإعلامي مع العدو الصهيوني في ضوء التجارب الأخيرة ومن اجل تعزيز الحصانة الوطنية التي يعمل العدو على إضعافها لاختراق المجتمع اللبناني والثأر للهزائم والخيبات التي مني بها الكيان الصهيوني في لبنان منذ اجتياح عام 1982 بفضل المقاومة والتضحيات الجزيلة للشعب اللبناني والدعم الإيراني والسوري الكبير للمقاومة الشعبية والمسلحة.

4- التصدي للعقوبات التي فرضت على مؤسسات الإعلام المقاوم في لبنان وخصوصا قناة المنار وإذاعة النور وسائر منابر الإعلام الحرة والمقاومة العربية السورية والفلسطينية والإيرانية واليمنية.

5- فرض تأسيس باقة فضائية لبنانية وإتاحة حيز بث فضائي محرر من القيود الغربية والصهيونية من خلال العمل لقيام السلطات اللبنانية بواجباتها في حماية الحريات الإعلامية.

6- مقاطعة جميع وسائل الإعلام التي تتورط بأعمال التطبيع وتساهم بترويج صفقة القرن وعدم تمكينها من تلميع صورتها الخادعة وفضح ادعائها لاحترام تعدد الآراء لتنفذ بسمومها إلى القطاعات الشعبية المناصرة للمقاومة والاستقلال.

7- تطوير انظمة مقاطعة العدو وتحديثها واحتضان المبادرات الشعبية الطلائعية في هذا المجال لقطع الطريق على محاولات التسلل الصهيونية إلى البنى الاقتصادية والثقافية والإعلامية ومنع بث السموم المخربة.

8- إن التصدي الحقيقي لصفقة القرن في لبنان وإبعاد اخطار التوطين وتداعياته التي يتحدث عنها الفرقاء اللبنانيون يفترض حماية المقاومة اللبنانية ودعم المقاومة الفلسطينية الشعبية والعسكرية. وهذا مرتبط بالتحررمن الوصاية الأميركية وإسقاط القيود والعقوبات المفروضة التي تمنع لبنان من ان يكون شريكا في نهضة الشرق الكبير ضد الهيمنة الأميركية.

9- التصميم على علاقة الأخوة وشراكة المصير مع الشقيقة سورية قلعة المقاومة والعروبة في هذه المعركة الوجودية كما يجب العمل على بناء رأي عام لبناني داعم لفكرة التكتل الإقليمي والشراكة مع سورية والعراق وإيران وكل من روسيا والصين في وجه الاستعمار المالي الأميركي المفروض على لبنان من خلال منظومة العقوبات المصرفية والمالية التي تستهدف حزب الله وحلفاءه ومناصريه بسبب دوره التحرري المشرف في التصدي للأطماع الاستعمارية الصهيونية.

إن عقد اللقاءات والاجتماعات الرافضة لهذا المشروع الأميركي الصهيوني هو عمل مفيد في توليد حالة من اليقظة العامة والانتباه أمام المخاطر لكن التحرك الفعلي لتحقيق خطوات محددة تعزز القدرة على المواجهة يبقى الأهم وهذا ما يجب ان تتركز عليه جهود الإعلاميين المقاومين.