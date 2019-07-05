اعلنت إدارة مؤسسة فيلم لاب فلسطين عن إنطلاق الدّورة السادسة من مهرجان «أيام فلسطين السينمائية» الدولي في 2 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 9 منه.

ودأبت المؤسسة ومنذ ستة أعوام على تنظيم أضخم حدث سينمائي دولي في البلاد، مهرجان «أيام فلسطين السينمائية» خلال شهر أكتوبر من كل عام، في عدة مدن فلسطينية منها القدس العاصمة ورام الله وبيت لحم ونابلس وغزة.

كما وأعلنت إدارة المهرجان على انها قد بدأت بالتحضير للدورة القادمة، وعلى أن العمل قد بدأ لإختيار أهم وأحدث الأفلام، إلى جانب استقطاب العشرات من صنّاع السينما العالميين والعرب، ومدراء ومنسقي أهم المهرجات بالإضافة الى صناديق دعم للأفلام.

يذكر أن مهرجان «أيام فلسطين السينمائية» قد نجح خلال الدورات السابقة باستقطاب مئات الافلام المحلية والعربية والعالمية، منها أفلام عرضت في أهم المهرجانات الدولية وأفلام حائزة على أهم الجوائز العالمية، ومنها أفلامٌ رشحت لجائزة الأوسكار.