في اول مشاركة دولية له سيعرض الفيلم الايراني القصير في مهرجان « The Lift-Off Sessions» السينمائي الدولي في انجلترا.

وهو مهرجان سينمائي دولي يقام كل شهر بشكل اونلاين والافلام المتميزة فيه تدخل برنامج العام في دور السينما، وفي هذا الشهر سيقام في الفترة من 22 الى 29 يوليو الجاري.

جاء في ملخص فيلم «المطر ينزل من اجلك»: «هذه الاوراق الصفراء، لا تسقط من اجل الخريف. فانت ستمر من الزقاق وهي تتسابق فيما بينها لتفرش طريقك... العصافير لا تغرد اعتياداً، انها تتدرب لتنشد انشودة جماعية للترحيب بك».

فيلم «المطر ينزل من اجلك» (باران براي تو مي بارد) من اخراج محمدمهدي دل خواستة وتأليف عرفان معصومي وتمثيل علي اوسط سيفي وبهجت مجيدي.