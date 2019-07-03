وأضاف صابري ان «الجزءين الثاني والثالث للفيلم سينتجان بالتأكيد لكن في الوقت الحالي ننتظر الانتهاء من العرض الدولي للعمل اذ ان عرضه في الهند وعدد من الدول الاخرى لم ينطلق بعد».

واشاد صابري ببناء مدينة سينمائية خاصة لفيلم «محمد رسول الله (ص)» باعتبارها أحد مفاخر هذا العمل السينمائي، مضيفا ان تحضيرات الفيلم السينمائي التاريخي «سلمان الفارسي» بدأت في هذه المدينة ويتم تصوير جزء من المسلسل في هذا المكان.

وحول مبيعات فيلم «محمد رسول الله» لحد الان قال صابري ان مبيعات الفيلم المحلية بلغت 340 مليار ريـال ايراني فيما لم تحدد قيمة مبيعاته الخارجية بعد.

وفيما يتعلق بعرض الفيلم في الهند قال صابري: «اننا نهتم بعرضه في الهند بشكل خاص لان الاقبال عليه سيكون واسعا نظرا لوجود الشريحة المسلمة الكبيرة هناك».

يشار الى أن فيلم محمد رسول الله (ص) «هو فيلم سينمائي إيراني إنتج عام 2015 بتوقيع المخرج الإيراني الكبير مجيد مجيدي ويتحدث عن نبي الإسلام (محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم) منذ ولادته مرورا بطفولته، كما يتضمن مشاهد لوفاة والدة النبي بقرية الأبواء وفترة طفولته بقرية السعدية، وتنتهي أحداث الفيلم عند رحلة النبي محمد(ص) إلى الشام، والوصول إلى صومعة الراهب بحيرا الذي بشر عم النبي أبي طالب بظهور خاتم الأنبياء، وقد أعلن المخرج مجيدي منذ وقت قريب عن استعداداته لجزء ثانٍ للفيلم يستكمل فيه حياة النبي الكريم.

وتم عرض الفيلم للمرة الاولى في مهرجان فجر السينمائي الدولي بدورته الـ33 كما بدأ عرضه العام في سبتمبر 2015 في دور السينما الايرانية وكذلك عرض في مراسم افتتاح مهرجان مونتريال الكندي الدولي السابق وعدد من المهرجانات الدولية والدول الاخرى حيث نال اقبالا واسعا من قبل المشاهدين.