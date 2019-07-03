قال ممثل إيران في الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، أن بلادنا تمتلك حاليا أكثر من مليوني هكتار من غابات هيركاني، معربا عن أمله في أن تسجل هذه الغابات بعد صحراء لوت كثاني أثر طبيعي في قائمة اليونسكو العالمية.

واضاف أكبر رضائي، الخبير بوزارة الخارجية الإيرانية على هامش المؤتمر المنعقد في باكو: تسعى إيران لتسجيل غابات هيركاني في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في الدورة الثالثة والأربعين للجنة التراث العالمي لليونسكو في باكو.

وقال: ان غابات هيركاني الأثرية يعود تاريخها إلى عهد جوراسيك الجيولوجية أي الى 40 مليون سنة، وتتميز بأهمية عالمية وينبغي حمايتها من قبل اليونسكو.

وبالإشارة إلى حقيقة وجود مليوني هكتار من هذه الغابات على أراضي الجمهورية الإسلامية، أضاف رضائي أنه بتسجيل هذا الملف في الاجتماع الحالي، سيرتفع اثار ايران المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو الى اربعة وعشرين أثر.

كما أشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن جمهورية إيران الإسلامية هي الدولة الحادية عشرة في العالم من حيث عدد أثارها المسجلة في اليونسكو.

يذكر ان أعمال الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بدأت يوم الاثنين في العاصمة الأذربيجانية باكو ، بمشاركة 180 دولة، بما في ذلك إيران على ان تستمر الى 10 يوليو الجاري.

وشارك في مراسم الافتتاح، المدير العام لليونسكو «اودره آزوله» والرئيس التنفيذي للمنظمة «بيونغ هون» وأكثر من 2500 مسؤول وممثل من 180 دولة، وكذلك ممثل شعبة اليونسكو في وزارة الخارجية الإيرانية «اكبر رضائي».

ومن المقرر أن ينضم وفد منظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هذا الاجتماع في الأيام المقبلة.

ويناقش الاجتماع 36 موقعا من أصل 42 موقعا لتسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذه الاثار تشمل المواقع الثقافية والطبيعية ومواقع ثقافية وطبيعية مختلطة في بلدان مختلفة من العالم.

وتم إدخال «غابات هيركاني» من إيران كموقع طبيعي للتسجيل في قائمة اليونسكو العالمية.

وأشار رضائي، ممثل إيران الى مؤتمر اليونسكو، إلى أن لإيران حالياً 23 من المعالم التاريخية والطبيعية المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، 22 منها تاريخية، ولها تأثير طبيعي، بما في ذلك «صحراء لوت».