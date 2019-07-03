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رقم الخبر: 257392
تاريخ النشر: تموز 03, 2019
الوقت: 15:27
الاقسام: منوعات
قوة ايران
الکلمات المفتاحية
كاريكتير
قوة ايران
ترامب
مصدر الخبر: الوفاق/ا لقدس العربي
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