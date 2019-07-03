  • الأربعاء ٢٩ شوال ١٤٤٠
  • الأربعاء , يوليو 03, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 257391 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 15:26 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
غوغل تستعد لتجربة (الإنترنت الطائر) في كينيا

غوغل تستعد لتجربة (الإنترنت الطائر) في كينيا

ذكرت تقارير صحفية، أن شركة (غوغل) تستعد لإطلاق أول تجربة تجارية لمنطاد يوفر خدمة الإنترنت في المناطق النائية، وأوضحت أن الاختبار سيجرى بمجرد الحصول على موافقة نهائية في كينيا.

ومن المرتقب أن تجرى هذه التجربة، في غضون أسابيع، لأجل معرفة ما إذا كان المشروع الذي يسمى بـ(لوم) سينجح في إتاحة الاتصال بشبكة الإنترنت من الجيل االرابع لأهالي مناطق نائية.

وسيجرى الاختبار التقني، في إطار الشراكة مع شركة الاتصالات المحلية (كينيا تيليكوم)، أما هيئة الطيران في البلد الإفريقي، فقالت إنها ستتخذ قرارها بشأن الموافقة النهائية، خلال يونيو الجاري.

وسيكون على سكان عدد من المناطق النائية، أن يشتروا بطاقات بالثمن العادي للانترنت في السوق، وسيحاولون ربط الاتصال من خلال المناطيد.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، نجح المشروع في توفير شبكة الانترنت، في كل من بيرو وكوستاريكا، خلال كوارث طبيعية أدت إلى إرباك شبكة الاتصالات.

وتحلق مناطيد غوغل عاليا في السماء حيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وتستمد الطاقة من ألواح الطاقة الشمسية التي تتدلى أسفلها وتجمع شحنات كهربائية في أربع ساعات تكفي لإمدادها بالطاقة ليوم كامل، فيما تحلق المناطيد حول الكرة الأرضية وسط الرياح.

ويوفر كل منطاد خدمة الإنترنت لمنطقة يتجاوز حجمها ضعف حجم مدينة نيويورك بمرتين، أو نحو 1250 كيلومتر مربع، ولا تشكل التضاريس عائقا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 19/7580 sec