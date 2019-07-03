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|رقم الخبر: 257387
|تاريخ النشر: تموز 03, 2019
|الوقت: 15:27
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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ايران .. افتتاح مركز زراعة الأعضاء والخلايا الجذعية بمحافظة كرمان
افتتح وزير الصحة الايراني (سعيد نمكي) يوم الثلاثاء مركز زراعة الاعضاء والخلايا الجذعية بمحافظة كرمان /جنوب شرق/.
وحضر مراسم افتتاح هذا المركز ، اضافة الى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، محافظ كرمان وعدد من نواب مجلس الشورى الاسلامي ومسؤولين حكوميين ومحليين.
وتبلغ مساحة هذا المركز 4500 متر مربع ويضم 44 سريرا واربع غرف عمليات، وثلاثة صالات لاجراء عمليات زرع النخاع العظمي والكبد والكلية.
كما ازاح وزير الصحة الستار عن 7 سيارات اسعاف متطورة في مركز الاسعاف الفوري التابع لجامعة كرمان للعلوم الطبية.
كما تم افتتاح منظومة وصول الصم لخدمات الطوارئ الطبية ومركز الاتصالات وارسال الطوارئ قبل دخول المستشفى.
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