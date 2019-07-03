وحضر مراسم افتتاح هذا المركز ، اضافة الى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، محافظ كرمان وعدد من نواب مجلس الشورى الاسلامي ومسؤولين حكوميين ومحليين.

وتبلغ مساحة هذا المركز 4500 متر مربع ويضم 44 سريرا واربع غرف عمليات، وثلاثة صالات لاجراء عمليات زرع النخاع العظمي والكبد والكلية.

كما ازاح وزير الصحة الستار عن 7 سيارات اسعاف متطورة في مركز الاسعاف الفوري التابع لجامعة كرمان للعلوم الطبية.

كما تم افتتاح منظومة وصول الصم لخدمات الطوارئ الطبية ومركز الاتصالات وارسال الطوارئ قبل دخول المستشفى.