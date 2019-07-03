يبذل الأطباء البيطريون والعاملون في حديقة الزوراء ببغداد جهودا كبيرة للحفاظ على برودة أجسام الحيوانات، في الوقت الذي تغمر فيه شمس الصيف المدينة بالحر اللافح والسخونة الشديدة.

وتحوم درجات الحرارة في العراق صيفا حول 45 درجة مئوية، لذلك يستخدم حراس الحيوانات العديد من الوسائل لحمايتها، خاصة الأسود والنمور والدببة.

وتقول الطبيبة البيطرية في حديقة حيوانات الزوراء ناهد فاضل إن البرنامج اليومي المعتاد لمساعدة الحيوانات على مواجهة الحر يشمل رش أجسامها بالماء البارد.

وتضيف أنه بعد رش الماء على الحيوانات يتم نقلها إلى مكان بارد لتجنب تعرضها لأشعة الشمس الحارقة.

وتقدم الحديقة للحيوانات فواكه مجمدة وتسمح لها بنزول المسبح.

وتضم حديقة الحيوانات، التي افتتحت عام 1971، أكثر من ألف حيوان، بينها 23 نمرا و28 أسدا و13 دبا، حسب ما قاله طبيب يعمل فيها.

ويقول الدكتور وسيم صريح إن الحيوانات ذات المناعة الضعيفة تتأثر بالجو الحار، لكنه يؤكد عدم وجود أي خسائر حتى الآن.