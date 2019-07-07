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رقم الخبر: 257384 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 15:28 الاقسام: منوعات  
اختيار أفضل منزل في العالم

اختيار أفضل منزل في العالم

وزعت مجلة «The Architectural Review» جوائزها السنوية لأفضل المباني السكنية تصميما، في منافسة زاد فيها عدد المنافسين عن 200 تصميم.

فاز مبنى سكني خاص في مدينة كوراشيكي اليابانية بجائزة «AR House 2019» كأفضل تصميم لمبنى سكني.

المنزل القديم المكون من طابق واحد تم إعادة تأهيله وترميمه مع المحافظة على سقفه التاريخي، ليتم تزويده بجميع المتطلبات الحديثة.

المبنى الذي كان من تصميم شركة «General Design Co» ومركزها طوكيو، استطاع منافسة العديد من التصاميم التي فاقت الـ200 تصميم.

وضمت لجنة التحكيم عددا من المهندسين المعمارين الشهيرين، كتاكيشي هاياتسو من اليابان، وبيت هيلمبيك من النرويج والبريطاني ستيفن تايلور.

وبالإضافة للمنزل الفائز، حظيت خمسة تصاميم من السويد وإيرلندا وأستراليا والصين واليابان بعلامات عالية من لجنة التحكيم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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