  • الجمعة ٢ ذی قعده ١٤٤٠
  • الجمعة , يوليو 05, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 257373 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 13:57 الاقسام: سياسة  
الخارجية الإيرانية: لم نعقد أملاً على "إينستكس" إلا أننا لم نسد الطريق أمامه

الخارجية الإيرانية: لم نعقد أملاً على "إينستكس" إلا أننا لم نسد الطريق أمامه

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي " لا أحد في الحكومة يعقد املا على الانستكس إلا أننا لم نسد الطريق أمامه".

ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي كتب في صفحته على موقع تويتر أن ايران تعتقد أن الآلية المالية الأوروبية (الانستكس) بأنها غير كافية لتحقيق مطالب إيران إلا أنها بمثابة المقدمة لتنفيذ الأطراف الأخرى لتعهداتها التي لم تنفذها حتى الآن".

وأضاف موسوي: "لا أحد في الحكومة يعقد املا على الانستكس إلا أننا لم نسد الطريق أمامه".

يذكر أن  رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، قال يوم الاربعاء، انه بدءا من 7 تموز/ يوليو 2019، لن تكون نسبة التخصيب 3.67، وسنقوم بالتخصيب بأي نسبة نشاء.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2629 sec