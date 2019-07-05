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رقم الخبر: 257371 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 13:22 الاقسام: سياسة  
مندوب ايران بالوكالة الدولية: تخصيب اليورانيوم حق مؤكد لنا

مندوب ايران بالوكالة الدولية: تخصيب اليورانيوم حق مؤكد لنا

اكد مندوب ايران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، ان عملية تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية حق مؤكد لايران لايمكن انكاره.

واشار کاظم غریب‌ آبادي، في حسابه الشخصي على موقع تويتر، الى تصريح للرئيس الاميركي الاسبق حول تفكيك البرنامج النووي الإيراني، عادّا هذه الاقوال من آمال الاميركيين التي لايمكن تحقيقها مطلقاً.

ووصف التخصيب بمثابة حق لايمكن انكاره لكل عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، "وهذا الحق لايمنحه أي بلد لكي يستطيع سلبه لاحقاً".

واعتبر أن مواقف المسؤولين الاميركيين في هذا الموضوع تعيد الى الاذهان تصريح اوباما في مجمع "سابان" في كانون الاول/ ديسمبر 2013 حيث قال: "إن الايرانيين بلغوا مستوى من الدورة النووية والمعارف نعجز عن تفكيكها".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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