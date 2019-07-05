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رقم الخبر: 257370 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 12:55 الاقسام: سياسة  
آیة الله جنتي: الحظر النفطي فرصة ملائمة لزيادة الايرادات غير النفطية

آیة الله جنتي: الحظر النفطي فرصة ملائمة لزيادة الايرادات غير النفطية

قال امين مجلس صيانة الدستور "آية الله احمد جنتي" ان فرض الحظر على مبيعات النفط الايراني فرصة جيدة للمسؤولين لتطوير الايرادات غير النفطية مع التركيز على الاقتصاد المقاوم والاعتماد على القدرة المحلية.

وافادت العلاقات العامه لمجلس صيانة الدستور  بانه اكد اية الله جنتي اليوم الاربعاء في اجتماع المجلس ان بامكان الحظر المفروض على ايران ان تكون فرصة  كما تمكنت ايران الاسلامية من تجاوز الحظر الدفاعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال فان العقوبات النفطية ايضا تشكل فرصة جيدة للمسؤولين في اطار تطوير الايرادات غير النفطية من خلال التركيز علي الاقتصاد المقاوم والاعتماد على القدرة المحلية.

واعتبر  امين مجلس صيانة الدستور الادارة الامريكية مسؤولة عن جريمة استشهاد اية الله صدوقي واسقاط طائرة الركاب الايرانيه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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