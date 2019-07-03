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رقم الخبر: 257369 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 12:49 الاقسام: اقتصاد  
۸۴۰ رحلة طيران أجنبية تعبر أجواء ايران يومياً

۸۴۰ رحلة طيران أجنبية تعبر أجواء ايران يومياً

أعلن المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية سياوش امير مكري، عن عبور ۸۴۰ رحلة طيران أجنبية اجواء ايران يوميا، مؤكدا أن زيادة الطلب لعبور الاجواء يأتي بعد انحسار التوترات في المنطقة ومرغوبية الممرات الجوية للبلاد.
وأوضح سياوش امير مكري في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، أن الرحلات الجوية عبر اجواء ايران شهدت انخفاضا على مدى أيام بعد تحذيرات من ادارة الطيران الفيدرالية الاميركية (بعد اسقاط طائرة التجسس الاميركية في اجواء ايران)، مالبثت أن ازدادت مجددا بعد انحسار التوترات في المنطقة.
ولفت الى أن شركات الطيران تدرك أمان اجواء ايران، وجدواها الاقتصادية و قصر المسافة لذلك عادت لوضعها الطبيعي مجددا مع ارتفاع الحجم المروري، مؤكدا أن حجم الرحلات سيعود لما كان عليه قبل شهر.
وشدد امير مكري أن ايران لم تفاوض اية شركة طيران اجنبية لاقناعها استخدام اجوائها فضلا عن انها لم تقدم أية محفزات لترغيب هذه الشركات التي تستغل هذه الاجواء طواعية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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