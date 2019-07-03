اشار قائد الثورة الاسلامية أية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله صباح اليوم الاربعاء المعنيين بشؤون الحج، اشار الى مزاعم البعض حول عدم تسييس مناسك الحج منوها الى ان البعض يقول "لا تسيسوا الحج" بينما تكريس الوحدة امر سياسي والدفاع عن الشعب الفلسطيني عمل سياسي.

وشدد قائد الثورة الاسلامية على ان الدفاع عن المظلومين كاليمن عمل سياسي، وهو ذات التعاليم الاسلامية وهو واجب والبراءة من المشركين فريضة .

وانتقد اية الله خامنئي من يعتبرون الحج مجرد مناسك عبادية وقال : الحج عمل سياسي وتكليف ديني لكنهم عندما يمنعون هذه التحركات السياسية انما يمنعونها بسياسة مناهضة للدين ،

واضاف: تقع مسؤولية جسيمة على عاتق الذين يتولون ادارة مناطق الحج من بينها ضمان امن الحجيج .

يتبع ..