  • الأربعاء ٢٩ شوال ١٤٤٠
  • الأربعاء , يوليو 03, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 257367 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 12:44 الاقسام: سياسة  
قائد الثورة:الدفاع عن المظلومين واجب والبراءة من المشركين فريضة

قائد الثورة:الدفاع عن المظلومين واجب والبراءة من المشركين فريضة

اشار قائد الثورة الاسلامية أية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله صباح اليوم الاربعاء المعنيين بشؤون الحج، اشار الى مزاعم البعض حول عدم تسييس مناسك الحج منوها الى ان البعض يقول "لا تسيسوا الحج" بينما تكريس الوحدة امر سياسي والدفاع عن الشعب الفلسطيني عمل سياسي.

وشدد قائد الثورة الاسلامية على ان الدفاع عن المظلومين كاليمن عمل سياسي، وهو ذات التعاليم الاسلامية وهو واجب والبراءة من المشركين فريضة .

وانتقد اية الله خامنئي من يعتبرون الحج مجرد مناسك عبادية وقال : الحج عمل سياسي وتكليف ديني لكنهم عندما يمنعون هذه التحركات السياسية انما يمنعونها بسياسة مناهضة للدين ،

واضاف: تقع مسؤولية جسيمة على عاتق الذين يتولون ادارة مناطق الحج من بينها ضمان امن الحجيج .

يتبع ..

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/6444 sec