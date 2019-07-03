أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، أن تقليص التزامات ايران في الاتفاق النووي انما هو اجراء متبادل ردا على عدم تنفيذ الطرف المقابل التزاماته.

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، ان مستوى تخصيب اليورانيوم لن يبقى 3.67، قائلاً: سنرفع مستوى التخصيب بالمقدار الذي نريد والذي نحن بحاجته..

وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الوزراء الاربعاء، انتقد حسن روحاني صمت اوروبا تجاه الحظر الاميركي الظالم ضد 82 مليون ايراني، مصرحا: ان شعبنا يعاني من مشكلة لتامين احتياجاته الضرورية، ولكن الاوروبيين يتفرجون، ومنذ سنة التزموا الصمت ولا ينبسون ببنت شفة.

وأضاف: ان الامريكيين بدأوا باللعب النار منذ عام في هذه المنطقة ويقولون اليوم ان اللعب بالنار أمر خطير، فماذا أشعلتم النار؟ ان اطفائها ليس بيدكم

وأضاف روحاني: إن الذين يتشدقون بحقوق الانسان ويعتبرون انفسهم أنصار للأبرياء والنساء والرجال والشيوخ واليافعين والاطفال، لماذا التزموا الصمت طيلة سنة كاملة، ولم يدينوا اميركا بصراحة؟ ولماذا لا يعوضون؟

وبشأن الاجراء الايراني إزاء صمت الجانب الاوروبي، قال الرئيس الايراني: قبل ذلك، بعثنا برسالة الى قادة خمس دول اوروبية، كما أصدرنا بيانا واعلنا اننا من اجل صيانة الاتفاق قلصنا التزاماتنا.

وتابع: ان تقليص التزامات ايران، لم يكن لتوجيه ضربة، وانما لصيانة الاتفاق النووي، ولو لم نتخذ اجراء، لقضي على الاتفاق النووي، لذلك ومن اجل صيانة الاتفاق وبسبب ان الطرف المقابل لم ينفذ التزاماته، قلصنا في المقابل التزاماتنا، لإقرار التوازن، ويبقى هذا البناء مستقرا.

يتبع..