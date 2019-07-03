اكد النائب الاول لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "مسعود بزشكيان" ان اميركا تهدد الآخرين بسياسات عدوانية وتوسعية، مشيرا الى ان الولايات المتحدة انسحبت بكل صلافة من الاتفاق النووي الدولي.

واوضح بزشكيان في كلمة القاها في الملتقى الدولي الثاني حول تطوير النظام البرلماني المنعقد في موسكو، ان الاتفاق النووي ابرم بعد مفاوضات مطلوبة مع الدول الثالث في الاتحاد الاوروبي وروسيا والصين واميركا، الا ان اميركا انسحبت بكل صلافة وبشكل احادي من هذا الاتفاق الدولي، ومارست اقصى الضغوط بفرض اجراءات حظر جائرة على الجمهورية الاسلامية، وهددت الدول الاخرى في حال اقامة علاقات اقتصادية مع ايران.

واضاف: وبعد فشل اميركا بسياسة فرض الحظر، اخذت تبحث عن مغامرة جديدة وتلفق قضية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، فبعد نشر بوارجها الحربية في الخليج الفارسي، اخترقت طائرة تجسس مسيرة اميركية المجال الجوي الايراني، حيث قامت قواتنا العسكرية باسقاطها.

واشار النائب الاول لرئيس البرلمان الايراني الى ان اميركا تظهر نفسها عبر حملة اعلامية على انها تريد السلام وتدعو الى التفاوض مع ايران، وان بعض الانظمة الساذجة في المنطقة تؤيد اميركا في هذا التوجه الخاطئ.

من جانب آخر رفض بزشكيان مزاعم الوفد الاماراتي حول الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي معتبرا انها مجانبة للحقيقة وغير قانونية وتفتقد للقيمة السياسية، واكد وحدة اراضي ايران وسيادتها على هذه الجزر.

واوضح ان الجمهورية الاسلامية الايرانية انتهجت دوما سياسة الصداقة وحسن الجوار مع جميع الدول المجاورة، ناصحا الامارات بعدم اطلاق الاتهامات المكررة والتي لا اساس لها تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية، ومن الاحرى لها التفكير بمبادرات وافكار ايران لضمان الامن وارساء الاستقرار وتحقيق التعاون الاقليمي وكذلك تقليل حدة التوتر وازالة المشكلات في المنطقة، وان لا تسمح باستخدام اراضيها للاعتداء على جيرانها، لان هذه التوجه الخاطئ سيعقد من بناء الثقة المتبادلة بين دول المنطقة ولا يساعد على تحقيق السلام والاستقرار المستديمين.