يستمر القصف السعودي على الحديدة على الرغم من الإتفاق المبرم بين الطرفين.

ونقلاًعن "المسيرة نت": واصل العدوان السعودي الأمريكي والمرتزقة، الثلاثاء شن غاراته على عدد من المحافظات متسببا بأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة، في الحديدة حيث احترق منزلان وتضررت منازل مجاورة إثر قصف مدفعي لقوى العدوان على حي 7يوليو السكني.

الجدير بالذكر أن النطام السعودي لم يلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار في الحديدة منذ عقدها وأنه مصرٌّ على خرقها.