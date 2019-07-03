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رقم الخبر: 257359 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 12:03 الاقسام: رياضة  
توزيع المنتخبات على مجموعتين في بطولة غرب آسيا

توزيع المنتخبات على مجموعتين في بطولة غرب آسيا

وزعت اللجنة المنظمة للنسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا للرجال، والتي ستقام في العراق، المنتخبات المشاركة في المسابقة، على مجموعتين.

واستقر منتخب الأردن في المجموعة الثانية، إلى جانب السعودية والكويت والبحرين، فيما جاء المنتخب العراقي في المجموعة الأولى بجوار سوريا ولبنان وفلسطين واليمن.

وتنطلق منافسات البطولة في 30 يوليو/تموز الجاري، عبر مباريات المجموعة الأولى بمدينة كربلاء.

فيما تبدأ مباريات المجموعة الثانية في 4 أغسطس/آب المقبل بمدينة أربيل.

وتسحب القرعة في 20 يوليو/تموز الجاري، بمقر الاتحاد العراقي بالعاصمة بغداد، لتوزيع جدول المباريات في الدور الأول.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية مباشرة، والتي ستقام في 14 أغسطس/آب بمدينة كربلاء.

ويبدأ منتخب النشامى، تحضيراته للبطولة مطلع الأسبوع المقبل، بانتظار إقامة معسكر تدريبي في تركيا يتخلله مباريات ودية قبل التوجه إلى أربيل.

 

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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