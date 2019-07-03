خطف النفط نقطة ثمينة من الكهرباء، بعد تعادل مثير بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب نادي التاجي لحساب الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري.

وفي مباراة أخرى حقق الشرطة العلامة الكاملة بعد أن تأخر في الشوط الأول، ليحقق عودة مهمة بالشوط الثاني ويخرج فائزًا على أمانة بغداد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات ذات الجولة.

قدم فريق الكهرباء شوطًا استثنائيًا أحرج من خلاله ضيفه النفط وتوج هذا الأداء بهدف في الدقيقة 30 عبر لاعبه المميز مراد محمد، وبعد 10 دقائق عاد مراد محمد ليضع كرة في شباك النفط محرزًا الهدف الثاني في وقت افتقدت هجمات النفط للدقة والتركيز رغم بعض المحاولات من محمد داود ووليد كريم لينتهي الشوك الأول بتقدم الكهرباء بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني حقق الكهرباء بداية صادمة للنفط وبعد مرور دقيقتين فقط أحرز علاء محيسن هدف الكهرباء الثالث، ليكون بمثابة الصدمة التي صحى على وقعها فريق النفط الذي استعاد أنفاسه ونظم خطوطه وتمكن من تقليص النتيجة سريعا بتسجيله الهدف الأول عبر اللاعب محمد داود.

وضغط النفط بقوة فيما تراجع الكهرباء للخلف واعتمد على الهجوم المرتد، ما مكن النفط من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 79 عبر اللاعب الشاب بسام قابل ليمنح النفط أمل العودة إلى المباراة، واستمر الضغط الكبير على مرمى الكهرباء ليخطف محمد داود هدف التعادل للنفط في الدقيقة 85 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكلا الفريقين.

ورفع النفط رصيده إلى النقطة 53 في المركز الخامس، فيما رفع الكهرباء رصيده إلى النقطة 42 في المركز العاشر.

وواصل الفريق الشرطة انتصاراته وزحفه نحو اللقب، حيث سجل عودة مهمة بعد تأخره أمام أمانة بغداد بهدف في الشوط الأول ليقلب النتيجة إلى انتصار بهدفين مقابل هدف واحد في نهاية المباراة التي أقيمت في ستاد الشعب الدولي لحساب ذات الجولة.

أمانة بغداد دخل المباراة متماسكًا وحافظ على إيقاع لعبه بتوازن خطوطه ولعب بروح عالية ليتمكن من تحقيق هدف التقدم في الدقيقة 20 عبر اللاعب ستار ياسين، ورغم اندفاع الشرطة ومحاولاته المستمر على مرمى أمانة بغداد لكنه فشل في فك الجدار الدفاعي المنظم لأمانة بغداد وينتهي الشوط بهدف ستار.

في الشوط الثاني ظهر الشرطة بشكل مميز وبدأ المباراة بضغط كبير أسفر عن هدف سريع أحرزه المحترف النيجيري معروف يوسف في الدقيقة 56 من المباراة، الهدف أنعش الشرطة وحفز لاعبيه لمزيد من الجهد وكاد أن يضاعف علاء عبد الزهرة النتيجة لولا أن رأسيته علت العارضة.

وحاول مهند ميمي لكن حارس بغداد تمكن من إحباط المحاولة، وصمد دفاع أمانة بغداد رغم الضغط، لكن الحظ حالف الشرطة في الدقيقة 82 ليتمكن اللاعب أمجد عطوان من هز الشباك، بينما عجز مهاجم أمانة بغداد سجاد حسين من إعادة الفريق لنقطة التعادل ليخرج الشرطة فائزًا بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع الشرطة رصيده إلى النقطة 85 في المركز الأول، فيما تجمد رصيد أمانة بغداد عند النقطة 47 في المركز السابع.