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رقم الخبر: 257357 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 12:02 الاقسام: اقتصاد  
زنكنة: نسعى لتجاوز الحظر وتصدير النفط على مدار الساعة

زنكنة: نسعى لتجاوز الحظر وتصدير النفط على مدار الساعة

قال وزير النفط الايراني "بيجن نامدار زنكنة" اننا نسعى ليلا ونهارا للعثور على طرق يمكننا من خلالها تصدير النفط وتجاوز الحظر.

وقبيل عقد اجتماع الدول الاعضاء بمنظمة اوبك ونظرائهم من الدول غير الاعضاء في المنظمة في فيينا لم ينف زنكنة في حديث مع قناة بلومبرغ الأمريكية امس الثلاثاء الاثار السلبية للحظر الامريكي على الاقتصاد الايراني لكنه اكد ان هذا لا يعني اننا لا نقاوم امام هذا الحظر غير العادل وغير القانوني.

وردا على سوال بلومبرغ بشان عدم فاعلية الالية المالية الاوروبية "اينستكس" دون بيع ايران النفط لاوروبا نظرا الى الصعوبات الكثيرة التي تواجهها ايران لتصدير نفطها الى اوروبا بسبب الحظر الامريكي قال زنكنة: من الواضح انه دون تحويل اموال النفط لن يكون اداء اينستكس مطلوبا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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