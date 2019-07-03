أمريكا تسقط إنجلترا في طريقها لنهائي مونديال السيدات أصبح المنتخب الأمريكي على بعد خطوة واحد فقط من التتويج بلقبه الرابع في كأس العالم للسيدات لكرة القدم، بعد الفوز على إنجلترا 2-1 الثلاثاء في المربع الذهبي للبطولة المقامة في فرنسا.