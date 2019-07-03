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رقم الخبر: 257356 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 12:03 الاقسام: رياضة  
أمريكا تسقط إنجلترا في طريقها لنهائي مونديال السيدات

أمريكا تسقط إنجلترا في طريقها لنهائي مونديال السيدات

أصبح المنتخب الأمريكي على بعد خطوة واحد فقط من التتويج بلقبه الرابع في كأس العالم للسيدات لكرة القدم، بعد الفوز على إنجلترا 2-1 الثلاثاء في المربع الذهبي للبطولة المقامة في فرنسا.

وحسم الفريق الأمريكي حامل اللقب الفوز في الشوط الأول ليعبر عن جدارة للمباراة النهائية.

ويلتقي الفريق الأمريكي في النهائي يوم الأحد المقبل، الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع بين هولندا والسويد.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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