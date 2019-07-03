تجمع حشد كبير من الايرانيين امام مكتب الامم المتحدة في طهران احتجاجا على الاعتقال غير الشرعي لزعيم الحركة الاسلامي في نيجريا الشيخ زكزكي بتهم لا اساس لها.

ان حشد من الايرانيين تجمعوا صباح اليوم الاربعاء أمام مكتب الامم المتحدة في طهران، إحتجاجا على الاعتقال غير الشرعي لزعيم الحركة الاسلامية في نيجريا الشيخ ابراهيم الزكزكي.

وتشكل هذا الحشد من اطباء ومحاميين وطلاب الحوزة العلمية وأكاديميين واعلاميين.

وأكد المتجمعون على ضرورة الافراج عن الشيخ زكزكي وزوجته.

الجدير بالذكر أن الشيخ زكزكي اعتقل اثناء اقتحام الجيش النيجيري لبيته وهجوم على حسينية تابعة لشيعة نيجريا في ديسمبرعام 2015 بشمال محافظة "كادونا"، وحينها استشهد 250 كحد ادنى اثناء الاشتباكات.

وبقي منذ ذلك الحين زعيم الحركة الاسلامية وزوجته معتقلين بتهم لا اساس لها كالقتل وتنظيم تجمعات واثارة الشغب.