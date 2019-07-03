|رقم الخبر: 257351
|تاريخ النشر: تموز 03, 2019
|الوقت: 11:56
|الاقسام: سياسة
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العميد سه دهي:
إستراتيجية المقاومة واضحة في بيان"الخطوة الثانية للثورة الإسلامية"
قال رئيس مكتب العلاقات الشعبوية للقوات المسلحة العميد "عباس سه دهي" ان استراتيجية المقاومة تحظى بالأولوية في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية.
ان رئيس مكتب العلاقات الشعبية للقوات المسلحة "عباس سه دهي"قال في الملتقى الإسلامي لتبيين الخطوة الثانية للثورة الإسلامية ان هذه الخطوة تتجسد في المقاومة الاسلامية.
وأضاف علينا أن نقراً تاريخ ال40 سنة الماضية للثورة الإسلامية وأن نأخذ العبرة والفائدة من الاحداث المهمة السابقة لنبني مستقبلاً زاهرا.
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