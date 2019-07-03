  • الأربعاء ٢٩ شوال ١٤٤٠
  • الأربعاء , يوليو 03, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 257351 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 11:56 الاقسام: سياسة  
إستراتيجية المقاومة واضحة في بيان"الخطوة الثانية للثورة الإسلامية"
العميد سه دهي:

إستراتيجية المقاومة واضحة في بيان"الخطوة الثانية للثورة الإسلامية"

قال رئيس مكتب العلاقات الشعبوية للقوات المسلحة العميد "عباس سه دهي" ان استراتيجية المقاومة تحظى بالأولوية في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية.

ان رئيس مكتب العلاقات الشعبية للقوات المسلحة "عباس سه دهي"قال في الملتقى الإسلامي لتبيين الخطوة الثانية للثورة الإسلامية ان هذه الخطوة تتجسد في المقاومة الاسلامية.

وأضاف علينا أن نقراً تاريخ ال40 سنة الماضية للثورة الإسلامية وأن نأخذ العبرة والفائدة من الاحداث المهمة السابقة لنبني مستقبلاً زاهرا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 11/8303 sec