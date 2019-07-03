|رقم الخبر: 257350
|تاريخ النشر: تموز 03, 2019
|الوقت: 12:03
|الاقسام: رياضة
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البرازيل تطيح بالأرجنتين وتتأهل لنهائي كوبا أمريكا
تأهل منتخب البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا، بعد فوزه على غريمه الأرجنتيني بهدفين دون رد فجر الأربعاء، في الدور نصف النهائي من البطولة.
وأحرز ثنائية السيليساو جابريل خيسوس في الدقيقة 19، وروبيرتو فيرمينو عند الدقيقة 71.
وينتظر منتخب السامبا الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر بين تشيلي وبيرو، لمواجهته في المباراة النهائية.
وبذلك يواصل ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، فشله على المستوى الدولي مع التانجو، إذ أخفق مجددا في التتويج بلقب قاري مع منتخب بلاده.
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