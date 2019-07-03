وضحت الصورة الكاملة لمواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام مجرياتها في جمهورية مصر العربية، بعد نهاية دور المجموعات.

وسيكون منتخب جنوب أفريقيا على موعد مع منتخب مصر صاحب الضيافة والجمهور يوم السبت المقبل، بعد أن تأهل ضمن 4 منتخبات حققت المركز الثالث، مع الكونغو الديمقراطية وغينيا وبنين، وذلك بعد فوز مالي على أنجولا وأيضاً تعادل تونس مع موريتانيا.

وتأهل منتخب تونس بعد جمعه 3 نقاط وضعته في المركز الثاني للمجموعة الخامسة، ليواجه غانا متصدر المجموعة السادسة.

وبعد نهاية مباريات دور المجموعات، جاءت مباريات دور الـ 16 على النحو التالي:

1= المغرب × بنين

2= أوغندا × السنغال

3= مدغشقر × الكونغو الديمقراطية

4= غانا × تونس

5= مالي × كوت ديفوار

6= الجزائر × غينيا

7= نيجيريا × الكاميرون

8= مصر × جنوب أفريقيا

هذا وكانت نتائج اليوم الاخير لدور المجموعات كالتالي:

غينيا بيساو صفر – غانا 2

بنين صفر – الكاميرون صفر

موريتانيا صفر – تونس صفر

انغولا صفر – مالي 1