  • الأربعاء ٢٩ شوال ١٤٤٠
  • الأربعاء , يوليو 03, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 257348 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 12:03 الاقسام: رياضة  
مصر تواجه جنوب أفريقيا.. وصدام بين تونس وغانا في دور ال 16

مصر تواجه جنوب أفريقيا.. وصدام بين تونس وغانا في دور ال 16

وضحت الصورة الكاملة لمواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام مجرياتها في جمهورية مصر العربية، بعد نهاية دور المجموعات.

وسيكون منتخب جنوب أفريقيا على موعد مع منتخب مصر صاحب الضيافة والجمهور يوم السبت المقبل، بعد أن تأهل ضمن 4 منتخبات حققت المركز الثالث، مع الكونغو الديمقراطية وغينيا وبنين، وذلك بعد فوز مالي على أنجولا وأيضاً تعادل تونس مع موريتانيا.

وتأهل منتخب تونس بعد جمعه 3 نقاط وضعته في المركز الثاني للمجموعة الخامسة، ليواجه غانا متصدر المجموعة السادسة.

وبعد نهاية مباريات دور المجموعات، جاءت مباريات دور الـ 16 على النحو التالي:

1= المغرب × بنين

2= أوغندا × السنغال

3= مدغشقر × الكونغو الديمقراطية

4= غانا × تونس

5= مالي × كوت ديفوار

6= الجزائر × غينيا

7= نيجيريا × الكاميرون

8= مصر × جنوب أفريقيا

هذا وكانت نتائج اليوم الاخير لدور المجموعات كالتالي:

غينيا بيساو صفر – غانا 2

بنين صفر – الكاميرون صفر

موريتانيا صفر – تونس صفر

انغولا صفر – مالي 1

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/4251 sec