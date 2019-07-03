ایران

📌مرکز الاحصاء الایراني یعلن عن انخفاض اسعار نصف المواد الغذائیة

📌المتحدث باسم السلطة القضائیة: لیس لدینا سجناء سیاسیین.. والتنصت یتم حسب القانون

📌مکرون: باریس ستتخذ خطوات من اجل استفادة ایران من منافع الاتفاق النووي

جمهوري اسلامي

📌تعیین نائب رئیس الارکان العامة للقوات المسلحة ورئیس منظمة تعبئة المستضعفين

📌صحیفة سویسریة: ایران قلبت اللعبة التي رسمت لمنظمة أوبك

📌بدء اعمال المؤتمر الدولي لمشاهیر الاکراد في مدینة سنندج

📌البحرینیون یعارضون تطبیع العلاقات مع الکیان الصهیوني

📌استمرار قمع واعتقال الشیعة في القطیف واحساء بالسعودیة

کیهان

📌المتحدث باسم السلطة القضائیة: المطالبة باعدام اذناب امریکا الذين تجسسوا علی مراکز عسکریة

📌البیت الابیض: ایران نقضت الاتفاق النووي قبل ابرامه

📌تفکیك خلیة ارهابیة مناوئة للثورة في منطقة جالدران

📌الازهر یوجه دعوة عالمیة لمواجهة الکیان الصهیوني بسبب تنقیباته في القدس

📌بقرار من عادل عبدالمهدي.. دمج الحشد الشعبي في القوات المسلحة العراقیة

آرمان

📌لاریجاني: لا نصنع اسلحة نوویة، وامریکا لا تعرف شیئاً عن الشعب الایراني

📌الرئیس السابق للجنة الامن القومي البرلمانیة: لابد لآلیة الـ"اینستکس" أن تضمن المصالح الوطنیة لایران

آفتاب یزد

📌ایران.. تساوي دیة المرأة والرجل

شرق

📌النائب الاول للرئیس الایراني: علی السعودیة ان تعمل بواجباتها في اقامة مناسك الحج

وفيما يلي أهم مقالات الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأربعاء:

اطلاعات

صحيفة اطلاعات كتبت في تعليقها (زيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني للامارات لتطبيع العلاقات) عن زيارة الوزير "يسرائيل كاتس" للامارات بدعوة رسمية من ابو ظبي ... وجاء في الصحيفة:

"هذه الزيارة الرسمية والعلنية تجسد خطوة خيانية اماراتية صريحة كبرى في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني".

فهذا الوزير لم يحضر مؤتمر للبيئة تنظمه الامم المتحدة بالامارات فحسب بل اعدت الحكومة الاماراتية برنامج حافل له تضمن زيارة العديد من الاماكن من بينها مسجد ابوظبي، وكذلك اجرى مباحثات مكثفة مع كبار المسؤولين الاماراتيين محورها ايران.

ويبدو ان الوزير كاتس اقترح على هؤلاء المسؤولين تسريع بدء العمل بمشروع مد خط سكك حديدية بين ميناء حيفا بفلسطين المحتلة والسواحل السعودية والاماراتية المطلة على الخليج الفارسي.

ان هذه الزيارة تعتبر في كل الاحوال اعلان رسمي وصريح عن اقامة علاقات بين الامارات وهذا الكيان الغاصب.

جمهوري اسلامي

في مقالها (ذريعة ترامب لمواصلة بقاء القوات الامريكية في افغانستان) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي عن تصريحات الرئيس الامريكي الأخيرة حول افغانستان والتي قال فيها ان انسحاب القوات الامريكية سيحول افغانستان الى بؤرة لتصدير الارهابيين الى امريكا على حد زعمه، وجاء في الصحيفة:

"ترامب ضرب بهذه التصريحات كل وعوده الانتخابية بشأن الانسحاب من افغانستان بعرض الحائط وذلك تحت تأثير تحذيرات مستشاريه والبنتاغون".

والحقيقة هي ان موضوع محاربة الارهاب مجرد ذريعة لتبرير بقاء امريكا عسكرياً في هذا البلد وذلك في طار استراتيجياتها الاقليمية وموازناتها الدولية ايضا.ً

خراسان

تناولت اكثر من صحيفة ايرانية موضوع التعليمات التي اصدرها رئيس الحكومة العراقية بدمج الحشد الشعبي في القوات المسلحة العراقية.. صحيفة خراسان كتبت عن الموضوع في مقالها (اضعاف ام تعزيز الحشد الشعبي)

"الاوساط الاعلامية المرتبطة بالمحور السعودي الامريكي المعادي للحشد تحاول الايحاء بأن هذه التعليمات بمثابة اعلان بحل الحشد الشعبي ولكن هذه الرؤية خاطئة تماماً".

فهذه التعليمات ليست جديدة ابداً بل ترتبط بقانون صادق البرلمان العراقي عليه عام 2016 يعتبر قوات الحشد الشعبي جزءاً من الجيش العراقي ومن هنا جاء قرار عادل عبد المهدي بمثابة تنفيذ هذا القانون لتنظيم وحدات الحشد والتأكيد على كون الحشد الشعبي جزءا من القوات المسلحة وذلك مقابل الضغوط الامريكية والرجعية الداعية لحل الحشد الذي يعود الفضل الرئيس له في القضاء على الارهاب التكفيري.

سياست روز

صحيفة "سياست روز" كتبت في مقالها (الامارات وخيانة القضية الفلسطينية)،"بدعوة رسمية من ابوظبي قام وزير الخارجية الصهيوني بزيارة للامارات خلف ذريعة حضور مؤتمر بيئي دولي، الا انه اجرى مباحثات مكثفة مع المسؤولين الاماراتيين".

مباحثات دارت حول ايران وكذلك صفقة القرن السيئة الصيت، هذا اضافة الى سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين هذا الكيان والنظم العربية الغنية بالنفط في الخليج الفارسي.

الوزير "يسرائيل كاتس" صرح بنفسه ان زيارته لأبوظبي خطوة كبرى على صعيد علاقات تل ابيب مع هذه النظم.

والواقع هو ان هذا الموقف الاماراتي الخياني للقضية الفلسطينية يأتي في الوقت الذي يسرع فيه الكيان الغاصب من مشاريعه الاستيطانية وتلك التي تستهدف المسجد الاقصى ويصعد من جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

رسالت

سلطت صحيفة رسالت الضوء في تقرير لها على تصريحات لوزير الخارجية الروسي حمل فيها الولايات المتحدة مسؤولية ايجاد اوضاع تهدد مستقبل الاتفاق النووي المبرم بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد، وجاء في تقرير الصحيفة (الحظر الامريكي هو السبب وراء زيادة مخزون اليورانيوم في ايران).

"قال الوزير سيرغي لافروف ان اجراءات الحظر الامريكية على ايران هي السبب الذي ادى لتجاوز السقف مخزون اليورانيوم في ايران للسقف المحدد".

ويرى الوزير لافروف ان مسؤولية المحافظة على الاتفاق النووي تقع على عاتق جميع البلدان الموقعة عليه ولولا الحظر الامريكي لما قررت ايران خفض التزاماتها بهذا الاتفاق ولما تجاوز مخزونها من اليورانيوم عن الـ 300 كيلوغرام.

أبرار الاقتصادية

من صحيفة ابرار بنسختها الاقتصادية اخترنا مقتطفات لتقرير يحمل عنوان يقول (العراق اوجد حلاً لمشكلة دفع ثمن استيراداته من الطاقة من ايران) جاء فيه:

"استطاع العراق ايجاد آلية مالية خاصة بشأن مواصلة التعامل الاقتصادي مع ايران تشبه آلية الاينستكس الاوروبية لتجاوز الحظر الامريكي".

واضافت ابرار...

"اكد مسؤولون عراقيون ان هذه الآلية المالية المتعددة الجوانب ستسهل على العراق مواصلة استيراداته من الغاز والكهرباء من ايران والتسديد بالعملة العراقية الدينار".

وحسب هذه الآلية سيكون بامكان ايران استيراد سلع ومنتجات من العراق والدفع بالعملة العراقية نفسها.

ويبدو وحسب مصادر اقتصادية دولية ان هذه الآلية هي ثمرة مباحثات مكثفة بين البلدين في مواجهة الحظر الامريكي وضغوط واشنطن على بغداد.