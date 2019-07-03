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رقم الخبر: 257336 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 10:39 الاقسام: رياضة  
مواجهة كروية ايرانية سعودية بربع نهائي أبطال آسيا 2019

مواجهة كروية ايرانية سعودية بربع نهائي أبطال آسيا 2019

أسفرت القرعة عن مواجهات قوية ومثيرة في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وبحسب القرعة يلعب كاشيما انتليرز حامل اللقب مع غوانغزهو ايفرغراند الصيني بطل عامي 2013 و2015.

وفي المقابل يتواجه شنغهاي اس آي بي جي الصيني مع أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل عامي 2007 و2017.

وفي منطقة غرب آسيا يتقابل الفائز من مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي مع الفائز من مباراة الدحيل القطري والسد القطري.

وفي المباراة الثانية ضمن ربع النهائي في منطقة غرب آسيا يتواجه الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وذوب آهن الإيراني مع الفائز من مباراة الأهلي السعودي والهلال السعودي.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 لمنطقة شرق آسيا يومي 5 و6 آب/أغسطس/آب، على أن تجري مباريات الإياب يومي 12 و13 من ذات الشهر.

في المقابل تقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي أيام 26 و27 و28 آب/أغسطس، والإياب أيام 16 و17 و18 أيلول/سبتمبر.

وتقام مباراتي ذهاب الدور قبل النهائي يومي 1 و2 تشرين الأول/أكتوبر، والإياب يومي 22 و23 من ذات الشهر، على أن يجري ذهاب النهائي يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر، والإياب يوم 24 من ذات الشهر.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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