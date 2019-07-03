لا شك بأن تدهور العلاقة الأمريكية الفلسطينية يجب أن يُشكل مصدر قلق للإدارة الأمريكية إذا ما كانت تريد فعلا أن تحقق إنفراجا سياسيا في المنطقة يحقق الأمن والسلام لشعوبها.

فالعلاقة الحالية تُمثل أسوأ حالات الاستقواء والاستعلاء التي يمارسها رموز إدارة الرئيس ترامب الذين أنيط بهم الملف الفلسطيني الإسرائيلي وهم بهذا الأسلوب يفقدون قدرتهم على التأثير على القيادة الفلسطينية والتعامل معها ويفقدون احترام الشعب الفلسطيني ويعززون فيه مشاعر العداء والكراهية ضد كل ما هو أمريكي.

ولا شك بأن كل ما يصدر عن المبعوثين الأمريكيين من تصريحات شبه يومية يقدم الدليل بأنهم ينطقون بلسان اليمين الإسرائيلي ويسعون الى تنفيذ برامجه وخططه الاستيطانية التي تقوم على أساس تكريس الاحتلال وتحويله الى أمر طبيعي دائم.

وإذا كانت هوية الرسول تعكس نوع الرسالة التي يحملها فإن اختيار أشخاص ينتمون الى أيديولوجية الاستيطان والمستوطنين كانت بمثابة البوصلة التي كشفت أمامنا من أول لحظة عن الاتجاه الذي تسير فيه إدارة الرئيس ترمب حتى من قبل أن تتوالى الرسائل المؤشرة على ذلك الاتجاه.

فإدارة الرئيس ترمب نزعت صفة "المحتلة" عن الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، واعترفت بالقدس عاصمة لاسرائيل وأغلقت ملفها وأزاحتها عن الطاولة، وأعلنت أن من حق اسرائيل أن تضم أجزاء من الضفة الغربية وفقا لاحتياجات إسرائيل التي تقررها هي وليس غيرها، والغت صفة اللاجئين وأنكرت حق العودة وأغلقت مكتب "م.ت.ف" في واشنطن وقطعت المساعدات عن السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحاربت وكالة الغوث وأعلنت دون لبس أو غموض بأن مبادرة السلام العربية لا تشكل أساسا للحل السياسي بين إسرائيل والعرب وأن حل الدولتين غير ممكن من ناحية عملية وواقعية وأن من حق إسرائيل ضم الأراضي المحتلة وأنه يجب الغاء تسمية المستوطنات لهذه الصفة وتسميتها قرى وبلدات..!

وإزاء كل ذلك علينا أن نتساءل: الى أين ستؤدي المناكفة الشخصية وخاصة على تويتر وفي وسائل الإعلام بين عدد من قادة الصف الأول الفلسطينيين وبين المسؤولين الأمريكيين المكلفين بالملف الفلسطيني الإسرائيلي وخاصة جرينبلات وفريدمان وكوشنر، والتي باتت تُعطي الانطباع بأنه تم اختصار الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وحصره في ساحة صراع تويتر بين هؤلاء القادة.

فكل المؤشرات تقول بوضوح أن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة ترامب، والتي ليس من المستبعد أن يُعاد انتخابها في نهاية العام القادم، هي ارغام الفلسطينيين على قبول الأمر الواقع وهو استمرار الاحتلال والتخلي عن تطلعاتهم الوطنية لاقامة دولتهم المستقلة وقبول العيش تحت كنف الاحتلال الاسرائيلي الى ما لا نهاية، وأن كل ما سيتم عمله هو بعض المشاريع الاستثمارية لتحسين ظروف معيشة الفلسطينيين في إطار تحسين الظروف المعيشية لكل دول المنطقة من خلال وضع المنطقة في إطار شمولي تكافلي اقتصاديا دون أي اعتبار سياسي يتناقض مع الطموحات التوسعية الاسرائيلية بل ولتكريس وضمان استمرار تحقيق هذه الطموحات.

وإذا افترضنا – ولو من أجل النقاش فقط – أن هذا المخطط سيستمر وخاصة إذا ما أعيد انتخاب الرئيس ترامب لولاية ثانية فما جدوى استمرار الحديث عن الشرعية الدولية والمطالبة باحترامها واحترام القانون الدولي دون أن نفعل شيئا يضمن وضع مطالبتنا موضع التنفيذ؟ فالحديث لا قيمة له دون عمل يعززه حتى لو كنا محقين مئة بالمئة في حديثنا ومطالبتنا.

نحن أمام الهجمة الأمريكية السافرة دون قناع أو خداع مطالبون بأن نختار. إما البحث عن الوسائل الممكن اتباعها للتعايش مع هذه الهجمة وتجييرها لصالحنا على المدى البعيد. أو المواجهة العملية مع هذه الهجمة.

ويبدو لي أن من غير الممكن التعايش مع هذه الهجمة من خلال البحث عن قنوات خلفية للتواصل مع الإدارة الأمريكية للتخفيف من غلوائها ضد تطلعات شعبنا ووقف عملية الاستيلاء على أرضنا لصالح الاستيطان والمستوطنين لأن هذه الإدارة حسمت موقفها لصالح إسرائيل كونها تخضع لمؤثرات خارجية تعمل لصالح اليمين المتطرف في إسرائيل وأيديولوجيته المتطرفة سواء من أصحاب المال ممولي حملة ترمب الانتخابية في الماضي والمستقبل أمثال شيلدون أديلسون أو جماعات الضغط داخل أمريكا من أمثال ايباك والمسيحيين الانجليكانيين المتطرفين وغيرهم والذين وضعوا السفير المستوطن دافيد فريدمان في واجهة العلاقات مع الفلسطينيين ومعه صهر ترمب جارد كوشنر ورفيقه جيسون جرينبلاط الذين لا يفوتون فرصة لمهاجمة القيادة الفلسطينية وتسخيف التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني والمحاولة عبثا خلق هوة بين الشعب والقيادة.

أما المواجهة العملية مع هذه الهجمة فإنه لا يجوز إغفالها من حساباتنا حتى لو كانت لا تبدو ممكنة ضمن المعطيات الفلسطينية والعربية والدولية الحالية. فنحن منقسمون متصارعون فلسطينيا ونفتقر لأبسط أشكال الديمقراطية والشفافية.

وعربيا تعيش الأنظمة العربية في أسوأ مراحل عصور الانحطاط العربي متحاربة منقسمة تبحث عن حماية الغرباء وترى في إسرائيل الولي المنقذ وتتوق الى كسب رضاها باعتباره المدخل الى الفوز برضى أمريكا.

وأما دوليا فكل العالم من حولنا منشغل بمشاكله وهمومه في ظل أزمات دولية تتعلق بسباق التسلح والأزمات الاقتصادية العالمية والحروب التجارية، والتغير المناخي والحراري وتنامي قوة الاحزاب والحركات اليمينية والفاشية في العديد من أقطار العالم وغير ذلك من الهموم والمشاكل التي تجعل الكل منشغل بنفسه وهمومه الداخلية عن القضايا الدولية.

رغم كل ما ذكرته أعلاه فإننا لا نملك ترف الاستسلام أو التنازل عن حقوقنا وعلينا أن نبدأ في إعادة بناء قوتنا الذاتية من خلال تحقيق الوحدة الداخلية الفلسطينية وتجديد الحياة السياسية الفلسطينية على أساس الديمقراطية والشفافية ومحاربة الفساد فعلا لا بالقول والشعارات الجوفاء وفرض أنفسنا على أجندة المنطقة لأننا نبقى رغم كل شيء المعادلة الصعبة التي لن تستطيع أمريكا الغاء وجودها ولأن بامكاننا في نهاية المطاف أن نقلب السحر على الساحر، ونجعل ما تفعله أمريكا ضدنا اليوم ينقلب الى مصلحتنا في المستقبل، فنحن باقون لن يقتلعنا أو يبتلعنا أحد والعاقبة لنا شاء من شاء وأبى من أبى.