المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني أقيمت المراسم الصباحية العامة للواء 25 من قوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني في محافظة أذربايجان الغربية تزامنا مع نقل هذه القوات إلى محافظة أذربايجان الشرقية ونشرها في معسكر مايان في تبريز مركز المحافظة.