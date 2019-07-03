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رقم الخبر: 257334 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 10:40 الاقسام: الوسائط المتعددة  
المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني

المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني

أقيمت المراسم الصباحية العامة للواء 25 من قوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني في محافظة أذربايجان الغربية تزامنا مع نقل هذه القوات إلى محافظة أذربايجان الشرقية ونشرها في معسكر مايان في تبريز مركز المحافظة.
المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني
المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني
المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني
المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني
المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني
المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني
المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني
المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني
المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني
المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني المراسم الصباحية العامة لقوات التدخل السريع التابعة للجيش الإيراني
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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