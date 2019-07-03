تنطلق اختبارات تحديد المستوى لدخول الجامعات في ايران للموسم الدراسي 2019 -2020 بدءا من يوم الخميس، وذلك بمشاركة مليون و119 الفا و15 متقدما ومتقدمة.

تجرى الاختبارات في اطار 6 تخصصات، حيث تقام امتحانات علوم الرياضيات والتقنية، والانسانية، والفنون الجميلة الخميس، والعلوم التجريبية واللغات يوم الجمعة.

بهذا الخصوص أوضح المتحدث باسم منظمة التقييم التعليمي الايرانية، أن 648 الفا و845 متقدمة، و470 الفا و170 متقدما سيشارك في اختبارات دخول الجامعات هذا العام.