أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الثلاثاء، أن فقرة تحديد مواقع الحشد الشعبي ضمن الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وضعت لمنع الطيران الأميركي من قصف قوات الحشد بذريعة الخطأ.

وقال كريم في تصريح إن تحديد مواقع الحشد الشعبي بشكل رسمي ضمن الأمر الديواني الذي وضعه عبد المهدي أمر مهم لمنع استهداف الطيران الأميركي لقوات الحشد بذريعة الخطأ، لافتا إلى إن مواقع الحشد الشعبي العسكرية ستصبح معلومة لدى التحالف الدولي ولا يمتلك إي ذريعة لاستهدافها كونها تمثل جزء من المؤسسة العسكرية.

وأضاف أن الحكومة العراقية ستتعامل مع إي استهداف أميركي جديد يطال قوات الحشد الشعبي بعد الأمر الديواني بالاعتداء والاحتلال ويحاسب الطرف المعتدي وفق ذلك مبينا أن الحكومة سيكون لها موقف في حال تعرضت مواقع الحشد الشعبي لأي اعتداء.

وبين المحلل السياسي واثق الهاشمي، امس الثلاثاء، أن الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن هيكلة قوات الحشد الشعبي حصل بضغط من الولايات المتحدة لتخوفها من استهداف قواتها القتالية المتواجدة داخل العراق.

وأصدر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اول أمس الاثنين، أمرا ديوانيا بعشرة فقرات أبرزها ضم فصائل الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة وقطع كل علاقاتها بالقوى السياسية.