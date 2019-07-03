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رقم الخبر: 257326 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 10:13 الاقسام: عربيات  
الخزعلي: قرار رئيس مجلس الوزراء الاخير خطوة بالاتجاه الصحيح

الخزعلي: قرار رئيس مجلس الوزراء الاخير خطوة بالاتجاه الصحيح

اعتبر الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، مساء الاثنين، ان قرار رئيس الوزراء الاخير بأن تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء من القوات المسلحة خطوة بالاتجاه الصحيح ليكون الحشد جزءا مهنيا وثابتا من القوات المسلحة ويفشل محاولات حله او دمجه.

وذكر الشيخ الخزعلي، في تغريدة له على حسابه في (تويتر) ان "قرار رئيس مجلس الوزراء الاخير خطوة بالاتجاه الصحيح ليكون الحشد جزءا مهنيا وثابتا من القوات المسلحة ويفشل محاولات حله او دمجه".

وأضاف، ان "ابعاد  الحشد الشعبي عن التجاذبات السياسية وتوفير ما يحتاجه من قضايا لوجستية كفيل بضمان قوة الحشد الشعبي ليقوم بواجبه المقدس في ضمان امن  العراق ومستقبله".

واوضح الخزعلي، "في هذه المناسبة نؤكد اننا لم نتدخل مطلقا في موضوع الحشد الشعبي وقراراته وأماكن تواجده منذ ان أعلنا فك الارتباط السياسي معه ونجدد الدعوة لكل الأطراف لإيكال هذه الأمور الى القائدالعام للقوات المسلحة وإطلاقه يده فيها بما يضمن بما يضمن استقلالية ومهنية القوات المسلحة العراقية".

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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