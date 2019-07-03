كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية، امس الاثنين، عن وجود مخطط أميركي لفرض حصار اقتصادي على العراق، مبينة انها ستناقش الاتهامات الأميركية ضد العراق باستهداف دول الجوار وتداعياته.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح صحفي، ان "الادارة الاميركية تسعى الى فرض حصار اقتصادي على العراق على غرار إيران باتهام فصائل المقاومة والحشد الشعبي باستهداف دول الجوار".

واضاف، ان "استمرار التهم بتلك الصورة يحرج العراق وعلاقته مع دول الجوار ويخلق اجواء معادية للبلاد من اطراف جديدة".

وأشار عليوي، الى ان "اللجنة ستستضيف القادة الأمنيين مطلع الاسبوع المقبل من اجل مناقشة التهم التي روجت لها امريكا بشأن انطلاق الطائرات المسيرة من العراق".

وأكد على ان "العراق يمتلك جميع الأدلة على عدم تورط اي فصيل او جهة بالهجمات على السعودية".

ومارست الادارة الامريكية ضغوطا كبيرة على العراق ليكون جزء من العقوبات الامريكية الظالمة على الجمهورية الاسلامية في ايران، الا ان العراق لم يستجب لهذه الضغوطات واصر على انه ليس جزء من هذه العقوبات الظالمة والاحادية الجانب والتي لاتستند لأي غطاء قانوني ودولي.