  • الأربعاء ٢٩ شوال ١٤٤٠
  • الأربعاء , يوليو 03, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 257322 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 10:11 الاقسام: عربيات  
عبدالمهدي يؤكد أهمية توصل أعضاء "أوبك" لاتفاق يحفظ استقرار الأسعار

عبدالمهدي يؤكد أهمية توصل أعضاء "أوبك" لاتفاق يحفظ استقرار الأسعار

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الاثنين، أهمية توصل أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى اتفاق يحفظ استقرار الأسعار.

 وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان له ، ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أجرى اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الوزراء وزيرالنفط ثامر الغضبان لمتابعة مجريات مؤتمر أوبك للنفط".

وأكد عبد المهدي، على "أهمية وصول أعضاء المنظمة إلى اتفاق يحفظ استقرار الأسعار في الأشهر التسعة المقبلة، وكذلك أهمية التعاون مع دول من خارج أوبك كروسيا لتحقيق هذا الهدف".

من جانبه، أكد وزير النفط العراقي الذي يحضر المؤتمر، ان "المباحثات تجري بشكل جيد، وأن هناك قرارا قويا لدى الاعضاء بالإيفاء بالتزاماتهم".

وانطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، الاثنين، أعمال الاجتماع الـ 176 لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/8953 sec