أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الاثنين، أهمية توصل أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى اتفاق يحفظ استقرار الأسعار.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان له ، ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أجرى اتصالا هاتفيا بنائب رئيس الوزراء وزيرالنفط ثامر الغضبان لمتابعة مجريات مؤتمر أوبك للنفط".

وأكد عبد المهدي، على "أهمية وصول أعضاء المنظمة إلى اتفاق يحفظ استقرار الأسعار في الأشهر التسعة المقبلة، وكذلك أهمية التعاون مع دول من خارج أوبك كروسيا لتحقيق هذا الهدف".

من جانبه، أكد وزير النفط العراقي الذي يحضر المؤتمر، ان "المباحثات تجري بشكل جيد، وأن هناك قرارا قويا لدى الاعضاء بالإيفاء بالتزاماتهم".

وانطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، الاثنين، أعمال الاجتماع الـ 176 لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).