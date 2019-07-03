وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (اينستغرام)، تحدث آذري جهرمي عن حضوره منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في داليان بالصين، وكتب: ان طرح منجزات الشباب الايراني في المحافل الدولية أمر يبعث على الفخر. وأضاف: لقد حضرت ندوة علمية خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في داليان بالصين وأشرت الى التقدم المذهل للشركات الايرانية الناشئة (ستارت آب) في ايران وكذلك البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم أجبت على أسئلة الحاضرين.

وأوضصح بأنه سيلتقي، اليوم الاربعاء، وزير الاتصالات الصين وكذلك أمين عام منظمة التعاون الفضائي لآسيا وأوقيانوسيا، كلاً على انفراد، للبحث في سبل تنمية التعاون الاقتصادي في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وكذلك الابحاث الفضائية المشتركة للدول الأعضاء في هذه المنظمة.