ذكر موقع "السومرية" العراقي، أن السعودية نشرت منظومات مراقبة على حدودها مع العراق بعد تقارير عن قصف مواقع نفطية سعودية من طائرات مسيرة انطلقت من العراق.

ونقل الموقع، الثلاثاء، عن مصدر أمني قوله: إن مسؤولين أمنيين سعوديين اتصلوا بمسؤولين عراقيين بعد تقارير عن "انطلاق طائرات مسيرة من الأراضي العراقية، لاستهداف مواقع نفطية سعودية"، وأبلغوهم بنشر منظومات مراقبة ورصد جوي على الشريط الحدودي مع العراق.

يأتي ذلك بعدما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الهجمات بطائرات مسيرة على خطوط الأنابيب في السعودية في 14 مايو، نفذت انطلاقاً من أراضي العراق الجنوبية.

ونفى رئيس وزراء العراق، في وقت سابق، صحة هذه المعلومات، مشيراً إلى أن الأجهزة الاستخباراتية العراقية أكدت له عدم حدوث هذا الأمر.