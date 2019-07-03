كشف متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن منظومة صاروخية يمنية جديدة دخلت الخدمة، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنها خلال إفتتاح "معرض الشهيد الرئيس صالح الصماد" للصناعات العسكرية اليمنية.

وأكد سريع، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أن بنك أهداف قواتنا يشمل أهدافاً حيوية قد تتفوق من حيث الأهمية الإستراتيجية لدى العدو منشآت وأنابيب النفط.

وقال: "قواتنا قادرة على استهداف عدد من الأهداف في وقت واحد وبأسلحة مختلفة"؛ مضيفاً: "نقوم برصد أهداف متحركة ومتنقلة يُمكن أن تصبح أولوية على صعيد الاستهداف المباشر والنوعي".

وخاطب قوى العدوان بالقول: "أنتم تقاتلون شعباً حراً لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يتنازل عن حريته، وشعبنا قدم قوافل من الشهداء خلال معارك التحرر التاريخية".

وأضاف: "لن يتردد شعبنا في تقديم المزيد والمزيد حتى يصبح اليمن كما ينبغي له أن يكون".