  • الأربعاء ٢٩ شوال ١٤٤٠
  • الأربعاء , يوليو 03, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 257319 تاريخ النشر: تموز 03, 2019 الوقت: 09:13 الاقسام: عربيات  
اليمن.. الكشف عن منظومة صاروخية جديدة دخلت الخدمة

اليمن.. الكشف عن منظومة صاروخية جديدة دخلت الخدمة

كشف متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن منظومة صاروخية يمنية جديدة دخلت الخدمة، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنها خلال إفتتاح "معرض الشهيد الرئيس صالح الصماد" للصناعات العسكرية اليمنية.

وأكد سريع، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أن بنك أهداف قواتنا يشمل أهدافاً حيوية قد تتفوق من حيث الأهمية الإستراتيجية لدى العدو منشآت وأنابيب النفط.

وقال: "قواتنا قادرة على استهداف عدد من الأهداف في وقت واحد وبأسلحة مختلفة"؛ مضيفاً: "نقوم برصد أهداف متحركة ومتنقلة يُمكن أن تصبح أولوية على صعيد الاستهداف المباشر والنوعي".

وخاطب قوى العدوان بالقول: "أنتم تقاتلون شعباً حراً لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يتنازل عن حريته، وشعبنا قدم قوافل من الشهداء خلال معارك التحرر التاريخية".

وأضاف: "لن يتردد شعبنا في تقديم المزيد والمزيد حتى يصبح اليمن كما ينبغي له أن يكون".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: المسيرة نت
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 17/2179 sec