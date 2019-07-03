وجاء اللقاء، حسب بيان لإدارة المعلومات والاتصالات بوزارة الخارجية الإيرانية، جاء برئاسة المديرالعام للقانون الدولي بوزارة الخارجية الإيرانية ومستشار وزير خارجية العراقية في طهران وذلك في إطار التفاهم المتبادل التي تم بين رئيسي البلدين في وقت سابق.

وحضر الاجتماع ممثلون عن مختلف الوزارات والإدارات ذات العلاقة في البلدين كما تم التفاوض على إطارعام بشأن الاستعدادات اللازمة لجرف وتنقية نهر أروند.

وقرر الطرفان على رفع الأفكار التشغيلية المشتركة التي تخرج من هذا الاجتماع الى كبار المسؤولين في كلا البلدين بهدف الوصول الى التفاهم والبدء في مرحلة التنفيذ.

وعقدت في وقت سابق، مجموعة العمل الفنية المؤقتة للتجريف عقدت اجتماعًا تباحث خلاله خبراء تقنيون من البلدين على وضع جدول زمني لعملية تنظيف نهر أروند (شط العرب).