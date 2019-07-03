قال وزير النفط "بيجن زنغنة": ان ايران وافقت على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والدول المصدرة خارج المنظمة، وايضاً ميثاق التعاون بين دول أوبك والدول غير الاعضاء في هذه المنظمة الدولية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به زنغنة اليوم الثلاثاء للصحفيين عقب كلمته باجتماع منظمة أوبك الوزراي في فيينا.

وكان وزير النفط الايراني اعلن في تصريح للصحفیین، امس الاثنين على هامش اجتماع فيينا، إنه تم إعفاء ايران من اتفاق خفض الانتاج كالاجتماع السابق.

ورداً على سؤال حول ميثاق التعاون بين منظمة أوبك والدول المصدرة للنفط خارج المنظمة، أعرب زنغنة عن ارتياحه من اجراء كافة التعديلات في هذا الميثاق؛ مؤكداً في الوقت نفسه ان هذه القرارات ليست ملزمة ولا تشكل تعهداً بالنسبة للدول.

وعقد امس الاثنين الاجتماع السادس والسبعين بعد المائة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة 14 وزيراً من الدول الاعضاء بمن فيهم وزير النفط الايراني بيجن زنغنة.