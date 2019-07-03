جاء ذلك لدى استقباله سفير الصين الجديد في طهران "تشانغ هوفا" ؛ حيث قدم رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني دعوة الى نظيره الصيني لزيارة الجمهورية الاسلامية.

ونوه لاريجاني بالعلاقات الجيدة القائمة بين طهران وبكين فضلا عن الاواصر المميزة التي تجمع بين شعبي البلدين؛ مصرحا ان البرلمانين الصيني والايراني يضطلعان بدور فاعل في تنمية العلاقات الثنائية.

واضاف : ان اللّجان التخصصية النيابية في ايران والصين من شأنها ان تقيم علاقات وطيدة فيما بينها.

الى ذلك، قدم السفير الصيني الجديد في طهران نبذة عن برامجه القادمة والهادفة الى تطوير العلاقات بين البلدين، والتي لقيت ترحيبا من قبل رئيس السلطة التشريعية في ايران.